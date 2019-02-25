0553 313 94 23

Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”

Batman’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayser Koçak’ın eşi 2013 yılında hayatını kaybetti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”

Batman’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayser Koçak’ın eşi 2013 yılında hayatını kaybetti. Koçak, eşinin ailesinin 2 çocuğunu 6 yıldır kendisine göstermediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.


Biri 10, diğeri ise 12 yaşında iki çocuğu olan Ayser Koçak’ın eşi 2013 yılında intihar etti. Eşi ile boşanma aşamasında olduklarını ve hayatını kaybettiği için boşanmanın da gerçekleşemediğini belirten Ayser Koçak, 2013 yılından bu yana çocukları ile görüşemediğini ileri sürdü. Çocuklarının velayetinin de kendisinde olduğunu belirten Koçak, kızı ve oğlunun amcalarında kaldığını ve yetkililerden çocuklarının alınıp kendisine verilmesini talebinde bulundu.



“Çocuklarımı göremiyorum"


Çocukları ile hiçbir şekilde görüştürülmesine izin verilmediğini savunan Koçak, “6 yıldır çocuklarımı ne alabiliyorum ne görebiliyorum ne seslerini duyabiliyorum. En üst yetkililere sesleniyorum, çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımla hiçbir bağım oluşmuyor. Çocuklarım anne sevgisinden ve şefkatinden mahrum kalıyorlar ve onların geleceğinden, yaşantılarından hep endişe içerisindeyim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımdan biri 10 yaşında diğeri 12 yaşında. Çocuklarım amcalarının yanında ve amcalarının da hiçbir düzenli hayatı yok. Kız çocuğum onların yanında ve kız çocuğumun yanlarında kalmasını istemiyorum. 2013 yılında eşim vefat etti. Eşim kendi borçlarından dolayı kendi canına kast ederek hayatını kaybetti ve bu olaydan ötürü doğup büyüdüğüm şehri terk etmek zorunda kaldım” dedi.



“Çocuklarımı istiyorum”


Can güvenliği olmadığı için ailesi ile birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldığını anlatan Koçak, şöyle devam etti:


“Can güvenliğim olmadığı için çocuklarımı alamadım onların elinden. Çocuklarım halen onların elindedir ve hiçbir şekilde onları benim ile görüştürmüyorlar. Ne okulda ne aile içinde telefon ile hiçbir şekilde görüştürmüyorlar. Çocuklarımın velayetleri benim üzerimde olmasına rağmen, nüfus kayıtları üzerimde olduğu halde ben çocuklarımı alamıyorum. Yetkililere sesleniyorum ben çocuklarımı istiyorum. Bir anne olarak sesleniyorum çocuklarımı istiyorum. 12 yaşındaki erkek çocuğum sosyal medya aracılığı üzerinde bir kere bana mesaj attı bana. Anne mahkemeyi kazan yanına geleceğim mesajı attı. Ondan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım. Çocuklarım tehdit altında. Okulda bile zan altındalar orada bile görüşemiyorum. Aile sosyal politikalar Bakanlığına sesleniyorum, Cumhurbaşkanlığına bir anne olarak sesleniyorum yavrularım benim üzerimedir ama alamıyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36 Spor’a destek kampanyası başlattı
    1. Harbiler 36 Taraftar Grubu, Kars 36..
    2. Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'nde
    3. Ergene Belediyesi sağlık alanında..
    4. Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
    5. Kar etkisini yitirdi Marmara’ya poyraz..
    6. Tarihi Doğanca Evi açılıyor
    7. Mersin Büyükşehir ve MESKİ çalışanları..
    8. Uysal: “Belediyecilik felsefemiz Yörük..
    9. Genç, Çukurçayır’da esnaf ve..
    10. Kamyonla sipariş verdi, koliden 300..
    11. "Ek gümrük vergileri, Çin'in ABD'ye..
    12. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2..
    13. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat..
    14. Dündar: “Türkiye’nin güçlü olması..
    15. Tarihi yarımada beyaza büründü
    16. Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na..
    17. Ergene’de gübre atma programı..
    18. Savcılıktan zimmet operasyonu..
    19. 'ABD ve Guaido sivilleri öldürmeyi..
    20. "Kız Kardeşim Projesi"
    21. "Biz önümüze bakıyoruz"
    22. Yeşil Körfez personeline yüzde 40 zam
    23. Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e..
    24. Gümüşhane emniyetinden uyuşturucu..
    25. Bakan Varank sanayicilerle bir araya..
    26. Gelişen Elbeyli’nin değişen yüzü
    27. Başkan adayı Böcek, Konyalılarla..
    28. Malatya’da okul müdürüne darp iddiası
    29. Mısır’da idam edilen 9 genç için..
    30. "Petrolde volatilitenin hakim olacağı..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”