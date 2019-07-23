0553 313 94 23

Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz’a dehşeti yaşattı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ailesi ile gözleme yaptıkları dükkana taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şaftaya kaptıran 5 yaşındaki Ezginaz Uysal’ın saç derisi kafasından koptu.

23 Temmuz 2019 Salı 15:06
Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz’a dehşeti yaşattı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ailesi ile gözleme yaptıkları dükkana taşıma su götürdüğü sırada traktörden düşerek saçını şaftaya kaptıran 5 yaşındaki Ezginaz Uysal’ın saç derisi kafasından koptu. İzmir’de 2 ameliyat geçiren minik Ezginaz’ı uzun bir tedavi süreci bekliyor.


Menteşe’nin kırsal Sarnıç Mahallesinde 4 çocuk sahibi Sergül Uysal’ın, yüklü miktarda kredi çekerek açtığı lokantasına köy dışında kaldığı gerekçesiyle su verilemedi. Aile, taşıma su ile lokantaya su götürdüğü sırada küçük kızları Ezginaz traktörün üzerine çıktı. Traktörden düşerek saçını şaftaya kaptıran 5 yaşındaki Ezginaz Uysal’ın saç derisi eti kafasından koptu.


Anne Sergül Uysal yaşadıkları dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Evden taşımalı su çekerken kızım bir anlık dikkatsizliğimizde traktörün üzerine çıkarak şaftaya saçını kaptırdı ve saçı eti kafasından söküldü. Uzun ve zor bir süreç geçti bizim için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bizimle ilgilenmesi gereken doktor ilgilenmedi. Acildeki doktor Allah razı olsun bizimle ilgilendi. Bize bir hastane bulmak için çok uğraştı. Bunun sonucunda Ege Üniversitesi’ne gittik. İzmir’de doktorumuz Ersin Bey çocuğumu iki kez ameliyata aldı. Ameliyatların biri 9, diğeri 4 saat sürdü” dedi.


“Ambulans deriyi buza koymadığı için izler derinleşti"


Anne Sergül Uysal konuşmasının devamında, “Ambulans ilk aşamada derileri almadığı ve bu nedenle derilerin ucu kuruduğu için izler daha fazla derinleşti. Saçlarımız tamamen kayboldu. İzmir’deki doktor ’Ambulans deriyi alıp buza koysaydı, çocuğun durumu bu kadar sıkıntılı olmazdı’ diyor” diye konuştu.


Uysal: “Çok sıkıntı çekiyoruz"


Yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatan Uysal, "Bundan 4 yıl önce yüklü miktarda kredi çekerek börekçi dükkanı açtım. Bazı sıkıntılar yaşadım. Bu sene tam rahata erdik derken küçük kızım kaza geçirdi. Şebeke suyumuz yok burada. Kızımın tedavisini yaptırmak zorundayım. Daha bir iki defa, belki üç defa ameliyat olacak. İzler kapanacak. Belli bir bölgede ölü derimiz var. Canlanmayan yerler var. Büyük kızım liseye geçiş yapacaktı. Olaylardan dolayı sınavları kötü geçti. Bu konuda yatılı bir okul talebimiz var. Bulamıyoruz şuanda. Bursluluğa giremedi. Şuan çok sıkıntı çekiyoruz. Kızımın durumundan fazla çalışamıyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak etmiş!
    1. Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak..
    2. Yatırım fonu istatistikleri
    3. Hırsızlık şüphelisi takside yakalandı
    4. Müftü Keskin’e tebrik ziyaretleri
    5. Aldıkları her ürünle şehit ailelerine..
    6. Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı..
    7. Deniz Kıyısında Mahsur Kalan..
    8. Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı..
    9. PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve..
    10. Uyuşturucu çiftçileri yakalandı
    11. "Kıbrıslı Türkler, hidrokarbon..
    12. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk..
    13. Haseke’de bomba yüklü araç patlatıldı:..
    14. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    15. 23. Manavgat Barış Suyu Festivali..
    16. GMİS, “Basın, demokrasinin vazgeçilmez..
    17. Balıkesir'de "şezlong" kavgası: 1 ölü,..
    18. Sarayönü süt üreticilerine AB desteği
    19. Kayıp yarış atını parçalanmış halde..
    20. Ergene Belediyesinden ilçe genelinde..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi