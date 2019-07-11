0553 313 94 23

Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi falezler üzerinde ateş yakıp intihara kalkıştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:06
Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı

Antalya’da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi falezler üzerinde ateş yakıp intihara kalkıştı. Bir komiser yardımcısı, şahsı sırtını döndüğü sırada arkasından koşarak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sırasında Atatürk Parkı Varyant falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Hüseyin D. (45) falezler üzerine gelip alkol almaya başladı. Üzerindeki gömleğini çıkarıp alkolün etkisiyle kendinden geçen Hüseyin D., falezler üzerindeki otları da yakmaya başladı. Falezler üzerindeki Hüseyin D.’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Falezler üzerinde ileri geri giden Hüseyin D., zaman zaman yaktığı ateşin dumanını içine çekti. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere Hüseyin D., “Polisimize saygım var” diye seslendi. Denizde görev alan deniz polisine dönen Hüseyin D., “Baba kusura bakmayın” dedi. Alkol alıp, sigara içen Hüseyin D.’yi etraftaki meraklı kalabalıkta ilgiyle izledi. Cüzdanındaki 50 lirayı çıkaran Hüseyin D., ateşe atmak için uzun süre çaba sarfetti. Birkaç denemeden sonra Hüseyin D. parayı ateşe atmayı başardı. Polislerin tüm çabasına rağmen falezlerin uç noktasına oturan Hüseyin D., zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi. Hüseyin D. komiser yardımcısıyla konuşurken, Yunus ekipleri de arkasından yaklaşmaya çalıştı. Durumu farkeden Hüseyin D. Yunus ekiplerine yöneldiği esnada komiser yardımcısı yan tarafından koşup şahsı etkisiz hale getirdi. Yere yatırılıp kelepçe takılan Hüseyin D., ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekip otosuna götürülen Hüseyin D., “Namus davası kardeşim, cezaevinden izinli çıktım. Devlet halletmedi. Para yakmadım, ben Atatürk’ü yakmadım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da sel 9 can aldı
    1. Nijerya'da sel 9 can aldı
    2. Trump ile Netanyahu ‘İran’ üzerine..
    3. Ardahan'da ayının saldırdığı kişi..
    4. AK Parti MKYK Toplantısı
    5. İran Devrim Muhafızları'ndan..
    6. Milli Mücadelenin 100. yılı Voleybol..
    7. Yüksekovalı gençlerden farkındalık..
    8. Balonlar "çocuk istismarına karşı"..
    9. İnegöl’de kazalar peş peşe geldi: 12..
    10. Adanaspor'un Bolu kampı
    11. Yeni Malatyaspor, Bolu kampını..
    12. Esad rejimi ve Rus uçaklarından Suriye..
    13. A Milli takımda istifa depremi
    14. TOKİ’den ev çıkmayanlara başvuru ücret..
    15. Apartman yöneticisi tartıştığı..
    16. Bir anlık dalgınlığı hayatını kurtardı
    17. İYİ Parti'de Ali Babacan ayrılığı!..
    18. FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay..
    19. Hizbullah'tan ABD'nin yaptırımlarına..
    20. Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5..
    21. Uyuşturucuyu sakladıkları yeri gören..
    22. Tarla sürerken kalp krizi geçiren..
    23. İstanbul Silivri 1 ve 2 etap konut..
    24. Ömer Çelik'ten dikkat çeken Yunanistan..
    25. Muhtarlar bilgilendirildi
    26. Fransa-ABD arasında flaş gerginlik!..
    27. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    28. TFF kurulları başkan ve üyeleri belli..
    29. Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması!..
    30. Bahçeşehir Basketbol'da transfer
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap