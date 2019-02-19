Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
AREA Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Ankara'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.19 Şubat 2019 Salı 11:00
AREA Araştırma Şirketi'nin 8-13 Şubat tarihlerinde Ankara'nın bazı ilçelerinde yapılan anketlerin sonuçları açıklandı. Buna göre Mehmet Özhaseki, birçok ilçede yarışı önde götürüyor.
Keçiören
Şubat 2019 araştırma sonucu, AK Parti-MHP, Mehmet Özhaseki 49,6.
Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 47,1.
Sincan
Şubat 2019 araştırma sonucu, AK Parti-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 58,9.
Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 39,4.
Altındağ
Şubat 2019 araştırma sonucu, AK Parti-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 55,9.
Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 42,1.
Gölbaşı
Şubat 2019 araştırma sonucu, AK Parti-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 47,4.
Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 47,6.
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