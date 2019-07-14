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Maya fiyatları yüzde 40 arttı! Zam tepkisi

Ekmek için kullandıkları maya fiyatlarının 50 liradan 70 liraya çıktığını belirten Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, "Bu konuda üreticilerin zam kararlarını gözden geçirmelerini ve zammı geri çekmelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 07:29
Maya fiyatları yüzde 40 arttı! Zam tepkisi

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da ekmeğin fiyatının 2016'da 1,25 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, o günden bu yana artış olmadığını bildirdi.

Bazı fırınların ekmeği 1,5 liradan satsa da açıklanan rakamın hala 1,25 olduğunu aktaran Kolivar, 2016'da bu yana fırıncı esnafının tüm girdi ürünlerinin katlanarak arttığını anlattı.

Kolivar, "Undan doğal gaza, asgari ücretten elektriğe, kiradan, akaryakıta ekmeğin girdi fiyatına dahil olan tüm kalemlerde artış yaşandı. Bazı kalemlerde 2-3 kata varan artışlar yaşanmasına rağmen ekmeğin resmi olarak açıklanan fiyatı 3-4 yıldır hala aynı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3 bin 700 fırın bulunduğunu bildiren Kolivar, bunların bin 700 tanesinin ruhsatsız olduğunu, ruhsatsız fırınların sigortasız işçi çalıştırdığını ve yeterince denetlenemediğini savundu.

Kolivar, günde 100 bin adetten fazla ekmek üreten kombine fırınlardan bahsederek, "Normalde bu kombine tipi fırınlar sanayi bölgelerinde olmalı ve birinci sınıf ruhsatları bulunmalı. Ancak İstanbul genelinde halihazırda üçüncü sınıf ruhsatla üretim yapan 25 adet kombine tipi fırın var. Bunlara müdahale edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Maya üreticileri zammı geri çeksin"

Kolivar, fırıncı esnafının yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıştığını savunarak, böyle bir durumda bazı girdilerde yaşanan ani artışlara anlam veremediklerini bildirdi.

Ekmek için kullandıkları mayayı son bir haftaya kadar 50 liraya aldıklarını aktaran Kolivar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ancak maya fiyatları yüzde 40 artışla 70 liraya çıktı. Şu anda fırıncılar mayayı 70-75 liraya alabiliyor. Artışın neden kaynaklandığını soruyoruz mantıklı bir cevap alamıyoruz. Biz, 2016'dan beri doğal gazdan elektriğe, akaryakıttan asgari ücrete kadar tüm girdilerimiz önemli oranlarda artmasına rağmen aynı fiyata ekmek satmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koymamıza rağmen maya gibi her ekmekte kullandığımız bir girdinin birden bire yüzde 40 artmasına anlam veremiyoruz. Bu konuda üreticilerin zam kararlarını gözden geçirmelerini ve zammı geri çekmelerini talep ediyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 07:29
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Cihan Kolivar
  4. ekmek

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