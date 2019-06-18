Bir anda dumanlar çıkan fritözü itfaiye ekipleri söndürdü Bilecik’te bir işyerinde tutuşan fritözü itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Bilecik’te bir işyerinde tutuşan fritözü itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde bir fast food dükkanından patates kızartmak için kullanılan fritözden birden dumanlar çıkmaya başladı. Olayı hemen itfaiye ekiplerine bildiren fast food sahibi hemen kendini dışarı attı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri fritözden çıkan dumanlara müdahale ederek söndürdü.

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