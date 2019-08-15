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Bir aileyi yıkan görüntü...

Adana'da Suriyeli bir bebek, annesi tarafından emzirildikten sonra sabah karşı hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
Bir aileyi yıkan görüntü...

Adana'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyutulan 2 günlük Suriyeli bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Suriye’ninRakka kentinde 20 yıl önce evlenen 7 kız çocuk sahibi Neval Elreyyen (33) ile Faysal Elhalaf (36), ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşti. Neval ve Faysal çiftinin önceki gün bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Henüz ismi konulmamış bebeği dün akşam saatlerinde annesi emzirdikten sonra uyuttu. Sabaha karşı bebeğini kontrol eden Neval Elreyyen, oğlunun nefes almadığını fark etti.

Öldüğü tespit edildi

Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ailesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:13
  1. Adana
  2. Rakka
  3. Neval Elreyyen
  4. Faysal Elhalaf
  5. Cumhuriyet Mahallesi

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