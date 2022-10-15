'Bir ailenin huzurlu hayatı için...'

İslam toplumlarında aile, toplumun çekirdeğini teşkil eder. Bir Müslüman ailenin sağlıklı olması onun başlangıcındaki ifadeye uygun bir evliliğin gerçekleşmesi gerekmektedir. Başlangıç ilk adım; “Allah’ın emri Peygamberin kavli” sözüne uygun bir evliliğin yapılması temelinin sağlam atılmasının ilk adımı atılmış olur.

“Kadınla şu 4 şey için evlenilir: Malı için, asaleti-soyu- için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.”

Hz. Muhammed’in Müslümanlara tavsiyesi dindar ve ahlakı güzel olanla evlenmeleridir. Kadın gözüyle bakıldığında da aynı şeyler geçerlidir. Burada anlatılmak istenilen şey erkek veya kadın olsun dindar ve ahlaklı olanın tercih edilmesidir.

Bir kadının ahlakı güzel olmadıktan sonra onun güzelliği sağlam bir aile kurulmasında yeterli olmayabilir, “mesut ve mutlu olmak için güzel ahlaklı öncelik olarak tercih edilmelidir”, diyen Peygamberimiz bize tavsiyede bulunmuştur.

Böyle bir başlangıçla dünya evine girdikten sonra ailenin huzurlu ve mutlu olarak hayatlarını devam etmesi için bu konuda İslam dini aileye gerekli önemi vermiş ve bunu ayetlerle ve hadislerle belirtmiştir.

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum suresi 21. ayet)

Yüce Allah ailenin devamı için birbirine karşı gönüllerde sevgi ve merhamet yerleştirmiştir. İnsanların görevi gönüllere yerleştirilen sevgi ve merhameti Allah için ve ailenin huzuru için geliştirmektir.

Aileyi bir eve benzetirsek onun direkleri; “Karşılıklı sevgi, müsamaha, itimat ve fedakârlık. Yüce Allah’ın evli erkek ve kadın yüreklerine yerleştirmiş olduğu sevgiyi korumak ve geliştirmek Müslüman erkek ve kadının görevlerinden sayılır.

Aileyi oluşturan erkek ve kadın birbirinin tamamlayıcısıdır. Başta dediğimiz gibi aileyi oluşturan erkek ve kadındır. Bunların birbirine karşı sorumlulukları vardır. İslam’da aile reisliği (Nisa suresi ayet 34) erkeğe verilmiştir. Bu da fiziki ve ruhu bakımdan dikkate alınarak böyle uygun görülmüştür. Bu bir kral ve sultan değildir. Aile de yapılacak işler erkek tarafından istişare eder, istişare sonucunda aile için faydalı olan işleri yapar. Onun için bu konuda, birbirini daha iyi anlayabilmesi için kültürel ve inanç bakımdan kadın ve erkek birbirine dengi olması gerekli kılmaktadır. Konuşmalarında birbirini anlamaları açısında önemlidir.

Hz. Muhammed (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. “En hayırlınız ailesine en faydalı olanınızdır.” İslam dininde bununla ilgili ayet ve hadislerin hepsini buraya almak mümkün değil birkaç tane aldım burada şu anlaşılmaktadır: Ailenin huzuru ve mutluluğu için kadın ve erkek bir yarış içinde olması gereklidir. İslam’ı doğru bir şekilde yaşayan bireylerde boşanmalar çok nadir görülmektedir. Ancak inanç yönde hassas olmayanların boşanmaları sıradan bir şey gibi görülmekte ailede erkek ve kadına yüklenen sorumluluktan kaçındıkları için sağlıklı bir aile oluşturmak çok zor olabiliyor. Kadın ve erkek birbirine karşı saygı, sevgi, fedakârlık Allah’ın isteği ve Peygamberimizin tavsiyesi olması nedeniyle Müslüman kadın ve erkek bu konuda onlara düşen görev ve sorumluluklarını bu şuur içinde yerine getirirler.