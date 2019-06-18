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Bir ailenin çöp seferberliği

Erzurum’da bir aile her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanları dolaşarak çöpleri topluyor.

18 Haziran 2019 Salı 09:35
Bir ailenin çöp seferberliği

Erzurum’da bir aile her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanları dolaşarak çöpleri topluyor. Çöp seferberliği yapan aile ağaçların üzerine “ Yeşili sev, doğayı koru. Lütfen yerlere çöp atmayalım” yazılı notlar bırakmayı da ihmal etmiyor.


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bilgisayar Teknisyeni olarak görev yapan Kerim Erzenoğlu eşi Hande Erzenoğlu ve çocukları Yağız Efe Erzenoğlu ile birlikte her hafta sonu Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan ormanlık alanda çöp topluyor. Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran aile ardından çöp konteynerına atıyorlar.


3 yıldır çöpleri toplayan Kerim Erzenoğlu’nun yaptığı farkındalığa abisi Ufuk Erzenoğlu’da çocukları Zehra Nazlı Erzenoğlu ve İlayda Erzenoğlu ile çöp toplayarak destekveriyor. Erzenoğlu ailesinin tek istediği üniversite öğrencilerinin kampüs içerisinde yer alan ormanı kirletmemeleri.Ayrıca Erzenoğlu ailesi yaklaşık 50 ağacın üzerine “Yeşili sev, doğayı koru. Lütfen yerlere çöp atmayalım” yazılı notlar bıraktı.


Çöp seferberliği başlatan Kerim Erzenoğlu üniversite öğrencilerinden de destek beklediklerini ifade ederek, “ Çevreyi koruma ve temizleme duygusu ile son 3 yıldır gelip bu ormanın temizliğini yapıyoruz. Hafta sonu bu ormanlık alanda bizle temizlik yapmak isteyen kişileri bekliyoruz. Lütfen ormanı kirletmeyelim onlarda bir canlı. Rektörümüzden destek istiyorum eğer duyarlı öğrenciler varsa bize yönlendirsinler” dedi.


Küçük Efe ise “ Ormanı temiz tutmak istiyorum. Ağaçlara zarar gelsin istemiyorum o yüzden ailemle temizlik yapıyorum. Çevrimizi koruyalım ormanımızı temiz tutalım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:35
  1. doğa

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