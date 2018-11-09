İngiltere’de hala kölelik sevdası: Akademisyen kadın kocasıyla Polonyalı işçiyi 4 yıl köle yaptı

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İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde sağlık bilimleri eski akademisyeni olan 56 yaşındaki Pritbal Binning’in, 54 yaşındaki kocasıyla birlikte Polonyalı bir duvar işçisini köle yaptıkları ortaya çıktı. Haber, İngiltere’de istediklerini hakir ve zelil bir kölelik konumuna düşürme sevdasının hala canlı bulunduğunu gözler önüne serdi.

40’lı Yaşlarındaki İşçiyi Köleye Çevirdiler

Hampshire’da 1.2 milyon poundluk 5 odalı evlerine geniş bir yapı inşa işini tamamlamış olup, çiftin bu lükse sahip oldukları halde Polonyalı köle yaptıkları işçiyi bir barakaya kapattıkları kaydedildi.

İddiaya göre 4 yıl boyunca şezlongta yatmaya zorlanan, tuvaleti olmayan, mutfağı da ancak buzdolabı ile barbekünün teşkil ettiği yere kapatılan Polonyalı adam, bir Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) merkezine gidip yemek karşılığı çalışmaya zorlandığını söyleyebilmesiyle olayı açığa çıkartabildi.

Polis, çiftin zengin bir köy olan Chilworth’taki mülklerine baskınla çifti tutukladı.

Köleleştirilen adam, bir seferinde çalışması sırasında durup komşu ile muhabbete girişince Bayan Binning tarafından azarlanıp susturulduğunu anlattı. Ayrıca kendisine verilen yemeklerin de tarihi geçmiş, eski yemekler olduğu kaydedilmektedir.

Pritbal Binning’in, 1998-2017 arası olmak üzere Southampton Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde takriben 20 yıl akademisyenlik vazifesi ifa ettiği bildirilmektedir.

Bu Tek Örnek Değil, 136.000 Köle Daha Var!

Test Valley adlı bölge sorumlularının yetki alanına giren hadise ile alakalı konuşan bölge baş müfettişi Kory Thorne’un sözleri de dikkat çekti. Thorne, “Modern zaman köleliği misalleri Test Valley’de nadirdir” diyerek, bahse konu hadise dışında vukuat da bulunduğunu ve kendileri için bunun bir ilk olmadığını gözler önüne serdi.

Çiftin komşuları ise genel olarak şok olduklarını, onları iyi kimseler olarak bildiklerini söyledi. Bir komşuları ise köleleştirilen mağduru teyit eden açıklamada bulunup, bahçıvanı ile konuştuğu sıradan Bayan Binning’in gelerek konuşmasını bitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, mağdurun Ulusal Yönlendirme Mekanizması’na sevk edildiklerini dermeyan etti. Bu yapının modern kölelik kurbanlarını koruyup onlara destek verme çalışması yürüttüğü kaydedilmektedir. İngiltere’de böyle bir yapı bulunması da dikkat çekti.

İngiltere’nin, Özgür Yürü Vakfı adındaki Avustralyalı hakları grubunun verilerine göre, tamı tamına 136.000 köleye ev sahipliği ettiğini İngiliz medyası hadise üzerine bildirdi.

Bahse konu tutuklamanın, sadece haftalar evvel bir başka modern kölelik vakası patlamasından sonra meydana gelmesi de dikkat çekti. O hadisede ise 40 yıldır barakada yaşatılan bir kurban ve kurtarılmış ve 79 yaşındaki yaşlı bir adam modern kölelik suçları işlemekten tutuklanmıştı.

“Daha İyi Hayat Vaadiyle Kandırılıp İngiltere’de Köle Yapılıyorlar”

Meseleyi haberleştiren İngiliz gazetesi Daily Mail’in habere düştükleri son satırları da dikkat çekici bulundu: “Yetkililerin söylediğine göre, (kölelerin) pek çoğu daha iyi bir hayat yanlış sözü ile Britanya’da çalışmak için kışkırtılan, sonra araba yıkamacılığında, inşaat alanlarında, hotellerde, manikürcüler ve çiftliklerde çalışmaya zorlanan göçmenlerdir.”

Mevcut durum ayrıca, Batılı eğitim sisteminin ciddi arızası bulunduğunu bir kez daha en sarih ve vazıh surette insanların idrakine sunduğu gibi, ahlak eğitiminin ne denli mühim olduğunu da gösterdi.