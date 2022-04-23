Bir adam yoldan geçenleri rastgele bıçakladı! 11 yaralı

Olay, İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde Bedworth kasabasında meydana geldi.

İngiliz medyasına göre henüz bilinmeyen bir sebeple bir adam elindeki bıçakla Coventry Road ve Gilbert Close boyunca yürüyüp en az 11 kişiye bıçakla saldırdı.

Warwickshire polisi, bıçaklananlar arasında 20'li yaşlarındaki bir adamın hastaneye kaldırıldığını, durumununsa stabil olduğunu söyledi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganın olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.