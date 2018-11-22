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BiP ile belediyeler dijitalleşiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi BiP üzerinden hizmet vermeye başladı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:41
BiP ile belediyeler dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Bodrum, Gaziantep ve Keçiören belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de hizmetlerini BiP’e taşıdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’deki kamu kurumları ve belediyelerin hızlı ve daha iyi hizmet sunabilmesine yönelik çalışmalarına öncülük ediyor. Bu kapsamda, Bodrum, Gaziantep ve Keçiören belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de hizmetlerini BiP’e taşıdı.

Başkentliler, BiP uygulamasını indirdikten sonra Keşfet bölümünde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalını takip ederek birçok hizmete anında ulaşabiliyor. Vatandaşlar tüm şikayet, görüş ve önerilerini 7/24 iletebiliyor. Belediye hizmetleri ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabiliyor. BiP kanalı sayesinde Ankaralılar Mavi Masa’ya direkt ulaşabilme, ASKİ kesintisi ve borç sorgulama işlemleri, nöbetçi eczane arama, belediye otobüslerinin hareket saatleri ve şehir rehberine erişim gibi pek çok hizmetten yararlanabiliyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin kanalına erişmek isteyen BiP kullanıcıları https://discover.bip.ai/open?oaid=18673 adresinden kanalı takip etmeye başlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital uygulamalarının amiral gemisi konumundaki BiP ile kamu kuruluşlarının verdiği hizmetleri dijitalleştirdiklerini kaydetti.

BiP'in bugün dünyada bilinen rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özellikleriyle zaten gündemde olduğunu ifade eden Terzioğlu, BiP’in gücü sayesinde belediyelerin de vatandaşlarla daha etkin iletişim kurarak hizmetlerini dijital ortamdan erişebilirlik sağladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da, "BiP sayesinde vatandaşlarımız artık akıllı telefonlarından tek bir tuşla en çok kullanılan Belediye hizmetlerine ulaşabilecek. BiP ile ‘Sizi arayalım’ linki tıklandığında, anında Alo 153’ten aranıyorsunuz. ASKİ linkiyle borç sorgulaması ve kesintisini öğrenebiliyorsunuz. Kendi konumuzu da paylaşarak en yakın nöbetçi eczaneyi bulabiliyorsunuz. Otobüsünüzün durağa ne zaman geleceğini, durak numarasını girerek, öğrenebiliyorsunuz. Kameralarla bazı bölgeleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Kısaca geleceğin belediyecilik hizmetini başkentlilere sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:41
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