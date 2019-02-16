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BiP artık 65 dilde anlık çeviri yapabiliyor

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, 65 dilde anlık çeviri desteği sunuyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
BiP artık 65 dilde anlık çeviri yapabiliyor

İSTANBUL (AA) - Türk mühendislerin elinden çıkıp dünyaya yayılan yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, 65 dilde anlık çeviri desteği sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle kullanıcılarının beğenisi kazanmaya devam ediyor.

Türkiye’de 34 milyon, yurt dışında ise 5 milyondan fazla indirilen BiP kullanıcılarına eşsiz bir özellik daha duyurdu. BiP kullanıcıları, kendisine gelen mesajları artık 65 dilde anında tercüme ederek görüntüleyebilecek. Ayrıca gönderilmek istenen mesajlar da 65 farklı dilden istenilen dile hemen çevrilerek gönderilebilecek.

Tüm dünya ile kesintisiz iletişim kurduran BiP, Almanya’dan Suudi Arabistan’a, İran’dan Ukrayna ve Belarus’a, Japonya’dan Brezilya ve Antarktika’ya kadar 192 ülkeden kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Grup görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme, web platformu üzerinden de BiP kullanılabilmesi gibi özellikleriyle rakiplerine fark atan BiP farklı coğrafyalara ve dillere hitap eden yepyeni özelliğiyle de bir kez daha adından söz ettirecek.

Farklı ülkelerdeki BiP kullanıcılarının dil engeline takılmadan kesintisiz iletişim kurabilmesi adına iOS kullanıcıları için deneme amaçlı 65 dilde anında çeviri özelliğini devreye alındı. Yakın bir tarihte Android kullanıcıları da 65 dilde anında çeviri özelliği ile dil engeline takılmadan kolayca mesajlaşmaya başlayabilecek.



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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:08
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