  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Biontech’ten 3. doz aşı açıklaması!
Korona Virüs

Biontech’ten 3. doz aşı açıklaması!

Pfizer Biontech aşı firması koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde 3. doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:33:00 -
Biontech’ten 3. doz aşı açıklaması!

ABD’li ilaç firması Pfizer BioNTech, yeni tip korona virüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu. Firmanın CEO’su Albert Bourla katıldığı bir televizyon programında “Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer’in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek
Medya

Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programında bir muhabir çöple dolu evde zor anlar yaşadı. İzleyenleri adeta isyan ettiren çöp e..
Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız
Dünya

Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Türk yetkililere ve işadamlarına flaş bir çağrıda bulundu.
Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı
Teknoloji

Türkiye'nin yerli füze motoru dünya rekoru kırdı

Tamamen Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye’nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, dünya rekoru ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay