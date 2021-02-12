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Korona Virüs BioNTech/Pfizer'den ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha
Korona Virüs

BioNTech/Pfizer'den ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından ABD 100 milyon doz daha satın aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:20:00 -
BioNTech/Pfizer'den ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi. Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak.

ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.

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