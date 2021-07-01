BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili müthiş bulgu

Dünyanın saygın tıp dergilerinden New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği mRNA teknolojisi kullanılan kovid-19 aşılarının büyük bir koruma etkisi yarattığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya göre mRNA aşılarını olanlar, kovid hastası olsalar bile vücutlarında çok daha az koronavirüs taşıyor. Uzmanlar, “Bu sonuçlar Covid-19 aşısı olanların neden hastalıkları aşı olmayanlara göre daha hafif geçirdiğini ortaya koydu” açıklamasını yaptı.

BİONTECH'IN Araştırmaya katılan 16 kişiye mRNA teknolojisi kullanan aşı olmalarına rağmen Covid-19 bulaştığını aktaran uzmanlar, “Bu kişilerin burunlarındaki virüs, aşı olmamış ve hasta olmuş kişilere göre yüzde 40 daha az. Ayrıca aşı olan kişilerin vücudunda tespit edilen virüs bulunma riskinin de yüzde 66 daha az olduğu belirtildi” dedi.

“Hastalığı bulaştırma oranı düşük”

Yetkililer aşı olanların hastalığı daha kısa sürede atlattığını açıklarken, ortalama olarak yatakta geçirilen sürenin de iki gün az olduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde görevli olan ve araştırmaya da katkı sağlayan Mark Thompson, “Aşı olmuş insanlara virüs bulaşsa bile hafif atlatıyorlar. Bu sonuçlar ayrıca aşı olan insanların virüsü aşı olmayan insanlara göre daha az taşıdığını da gözler önüne serdi. Bunun sebebi de vücutta, etrafa dağıtacak daha az virüs olmasıdır” dedi.

Uzmanlar araştırmanın metodolojisini de açıkladı. Araştırmada 4.000 sağlık çalışanının yer aldığı ve bunların 204’üne Covid-19 bulaştığını açıklayan yetkililer, “Bu kişilerin 155’i aşı olmamıştı, 16’sı ise en az bir doz mRNA aşısı olmuştu. Araştırmaya katılanların geri kalanı dahil edilmedi çünkü onların aşı olma durumu tespit edilemedi” açıklamasını yaptı.

Öte yandan aşı olup hastalanan 16 kişiden 5’inin iki doz aşı olduğunu geri kalanların ise 1 doz aşı olduğu belirtildi.