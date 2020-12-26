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Korona Virüs Biontech'le aşı anlaşma tamam
Korona Virüs

Biontech'le aşı anlaşma tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman Biontech’le bu yılın sonuna kadar 550 bin doz, 2021’in Mart ayına kadar 4 buçuk milyon doz aşı için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:51:00 -
Biontech'le aşı anlaşma tamam

Koca, mutabakat halinde 30 milyon doza kadar aşının da temin edilebileceğini söyledi. İstanbul’da ilk sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüşen Koca, “Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu, bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı” dedi.

201.104 test, 17.543 vaka, 256 vefat

Türkiye genelinde son 24 saatte 201 bin 104 kişiye test yapılırken, vaka sayısı 17 bin 543, hasta sayısı ise 3 bin 199 olarak açıklandı. Dün 256 hastanın vefat etmesiyle toplam can kaybı 19 bin 371’e yükseldi. 35 bin 511 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 970 bin 803 bin olarak açıklandı. Halen yoğun bakımda tedavi gören ağır hastaların sayısı ise 4 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

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