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Korona Virüs BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin merak edilen sorunun cevabını verdi
Korona Virüs

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin merak edilen sorunun cevabını verdi

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, ünlü tıp dergisi The New England Journal of Medicine'e bir analiz yazdı. Analizde BioNTech aşısının mutasyonlu virüslere karşı etkisi gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 10:59:00 -
BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin merak edilen sorunun cevabını verdi

Koronavirüsü salgınına karşı mRNA teknolojisi kullanarak Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’in de aralarında olduğu çok sayıda bilim insanı kapsamlı bir araştırma yaptıklarını duyurdu.

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden olan ve aynı zamanda dünyanın bu alandaki en köklü ve prestijli yayını olan The New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının yeni ortaya çıkan ve mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkisi mercek altına alındı.

Aralarında Teksas Üniversitesi’nden de dokuz bilim insanının ve Pfizer’dan da yetkili isimlerin yer aldığı ve 1812 yılından beri yayın hayatına devam eden hakemli dergide yer alan mektupta BioNTech’ten Alexander Muik ile birlikte Uğur Şahin’in de imzası yer aldı.

 

Araştırmada, “Koronavirüsü çok büyük bir hızla evrilmeye devam ederken yeni varyantlar da endişe yaratıyor. İlk olarak California ve New York’ta tespit edilen mutasyonlar ABD’de sorun yaratırken, İlk kez Birleşik Krallık’ta tespit edilen B.1.1.7 kod adlı virüs bütün dünyaya yayıldı ve şu anda E484K isimli bir varyanta dönüştü. Biz ve meslektaşlarımız mRNA teknolojisi kullanılan aşımız BNT162b2’nin Wuhan’da ortaya çıkan virüse karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunu analiz etmiştik” denildi.

Aşılamanın önemini gösteriyor

Bilim insanları, “Buna ek olarak mutasyona uğramış B.1.17 varyantı, Güney Afrika’da bulunan B.1.351 varyantı ve Brezilya’da görülen P.1 varyantının geliştirdiğimiz aşıya karşı duyarlı olduğunu tespit ettik. Bu oran B.1.351 isimli varyantta daha düşük bir seviyede. Yeni çıkan mutasyonların da aşıya karşı duyarlı olup olmadığını görmek için araştırma yaptık” ifadesine araştırmada yer verdi.

Araştırmada aşıların mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilirken bilim insanları, “Bu veriler bize yeni ortaya çıkmış B.1.526, B.1.429 ve B.1.1.7+E484K mutasyonlarının aşıya duyarlı olduğunu gösterdiği için hızlı, yüksek oranda etkili ve onaylı aşılarla kitlesel aşılamanın yapılmasının Covid-19 salgınını bitirmek için çok büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seriyor” ifadesiyle araştırmayı sonlandırdı.

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Yorumlar

Putsavar

merak edilen soru neden asiyi kendine yaptirmiyor olmasi
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Vatandaş

Kendisinede yaptırmışmı ürettiği aşıdan!?
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