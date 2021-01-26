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Korona Virüs BioNTech'in aşısında için çok iyi haber! Sonuçlar paylaşıldı
Korona Virüs

BioNTech'in aşısında için çok iyi haber! Sonuçlar paylaşıldı

İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden sadece yüzde 0,015'i koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 06:56:00 - 2021-01-26 07:28:23
BioNTech'in aşısında için çok iyi haber! Sonuçlar paylaşıldı

İsrail'deki Maccabi Sağlık Servisi, Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan kişilerin virüse yakalanma oranlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, 128 bin 600 kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapıldıktan bir hafta sonra bu kişilerden yalnızca 20'sine Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten isimlerden Anat Ekka Zohar, yerel basına yaptığı açıklamada, virüs tespit edilen söz konusu 20 kişinin hiçbirinin ateşinin 38,5 derecenin üzerine çıkmadığını veya hastaneye kaldırılmadığını ifade etti.

Zohar, bu durumun, ikinci doz yapılan kişilere virüs bulaşsa bile aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğinin göstergesi olabileceğini kaydetti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 637 bin 279 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 189 bin 813 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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