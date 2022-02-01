BioNTech tarih verdi: 5 yaş altı çocuklara özel koronavirüs aşısı!

The Washington Post'ta yer alan ve kuruma yakın kaynaklardan alınan bilgilere dayandırılan habere göre 5 yaş altı çocuklar için özel olarak geliştirilen Koronavirüs aşısı bu ay sonunda hazır olacak.

Pfizer-BioNTech'in bu Aşı için acil kullanım iznine de bugün başvuru yapması bekleniyor.

İki doz olarak yapılması planlanan aşının 6 aylıktan itibaren 5 yaşına kadar olan çocuklar için kullanılması planlandı.

Habere göre aşı tasarlanandan daha erken bir tarihte hazır hale getirildi. Bunda dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantının tehlikeli derecede bulaşıcı olması ve çocukları da etkilemesinin önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.

Pfizer-BioNTech'in Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) bugün yapacağı başvuruyla aşının hızlı bir şekilde piyasaya çıkacağı ve 5 yaş altı çocuklar için kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor.

Hatta ABD medyasına yansıyan kulis haberlerine göre FDA, Pfizer-BioNTech'i acil kullanım onayı başvurusunu bir an önce yapması ve aşının kullanılmaya başlaması için zorlamış durumda.

BioNTech'in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, geçen eylül ayında yaptığı açıklamayla BionTech 5-11 yaş grubuna uygulanacak, farklı bir doza sahip Koronavirüs aşısı için onay başvurusu yapacaklarını açıklamıştı.

Ekim ayı sonunda da FDA bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etmişti. Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.

Çocuklara uygulanacak Kovid-19 aşıları uzun tartışmaların yaşanmasına neden olmuş ve güvenliği konusunda soru işaretleri oluşmuştu. Kasım ayından itibaren ABD ve başka birçok ülkede başlayan 5-11 yaş arası aşılamaların hiçbir güvenlik riski olmadığı ve çocukların virüsten korunması için etkin bir yol olduğu gerek Pfizer-BioNTech gerekse yetkili uzmanlar tarafından altı çizilerek vurgulanmıştı.

Daha önce çocuklara uygulanan aşılar doz ayarlamasıyla uygulanırken yeni devreye girecek bu 5 yaş altı aşı özel olarak hazırlanacak ve doz ayarlamasına da gerek bırakmayacak.