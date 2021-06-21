BioNTech mi yoksa Sinovac mı daha etkili? Araştırma sonuçları açıklandı

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre, araştırma Hong Kong Üniversitesine hükümet tarafından yaptırıldı. Hem BioNTech hem de Sinovac olan 1000 kişinin antikor seviyelerine bakıldı.

Bu ölçümde, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen Alman BioNTech aşısını yaptıranların kanlarında Çin Sinovac aşısını olanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek antikora rastlandığı vurgulandı.

Haberde, baş araştırmacı Benjamin Cowling'e atıf yapılarak, Sinovac aşısı uygulanan bazı kişilerin üçüncü bir doza ihtiyaç duyabileceği de öne sürüldü.

Buna göre Cowling ayrıca, antikor testlerinin Sinovac iğneleri tarafından üretilen küçük miktarlardaki antikorları toplamada başarısız olabileceği konusunda uyardı.

South China Morning Post gazetesi, hükümetin bilim danışmanlarının, antikor testi pozitif, virüs testi negatif olan aşılı yolcular için karantina süresini kısaltma önerisini yorumladığını da yazdı. Bunun bir hükümet planı olup olmadığı sorusu gündemde.

Çalışmanın amacının, zamanla doğal enfeksiyonların insidansını ve enfeksiyonlara ve aşılara bağlı popülasyon bağışıklığının seviyesini tahmin etmek olduğu da belirtildi. Bulguların, bir aşıyı diğerinin üzerine koymadığı ise altı çizilen bir başka unsur.

Antikor neden önemli?

Salgınla mücadelede aşıların yaygınlaşmasıyla daha fazla konuşmaya başladığımız antikor, vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın çıkardığı bir madde.

Antikorların varlığı, vücudun bağışıklık sistemi tarafından antikorları tanımlamak ve nötralize etmek için üretilen proteinlerin miktarına rağmen, aşının bir kişiyi korumak için çalıştığının işareti. Tabii koronavirüs bağışıklık düzeyi ile doğrudan ilişkili değil.

Antikor miktarı, bireyin koruma düzeyini direkt yansıtmıyor. Ancak araştırmalar, daha yüksek seviyelerin genellikle enfeksiyona karşı daha fazla bağışıklığa karşılık geldiğine dair artan kanıtlara dikkat çekiyor.

Tekrar aşıya ihtiyaç var mı?

Son olarak, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Dikkatli ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" demişti.

Delta varyantına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Şahin, İngiltere'de insanların yaklaşık yüzde 50'sinin ikinci doz aşılarını olmasına rağmen Delta varyantının hala yayıldığına vurgu yapmıştı.

Aşılanmalarına güvenenleri de uyaran Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılamanın üstünden 6 ay geçince antikor seviyelerinin düştüğünü, tekrar aşılamaya ihtiyaç olduğunu hatırlatmıştı.