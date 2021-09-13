BioNTech CEO'su Uğur Şahin’den yeni açıklama: Bu yıl 5-11 yaş arasına da aşı uygulanabilir!

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, aşılar ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yineleyerek, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur. Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar ve İsrail'den gelen ilk veriler, üçüncü dozdan sonra yeni varyanta karşı korumanın tamamen geri kazanıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şahin, çocuklara yönelik Kovid-19 aşısı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Kovid-19 aşısını bu yıl içerisinde 5 ila 11 yaş arasında çocuklara uygulamaya başlayabileceklerini açıkladı. Şahin, "Şayet tüm veriler iyi görünür ve yetkili makamlar onay verirse, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.