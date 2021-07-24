  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Çin'deki felakette ölü sayısı 58 oldu
Covid sertifikası aşı randevularını patlattı!
Şile'de denize girme yasağı uzatıldı
Korona Virüs BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?
Korona Virüs

BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Biontech, 2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Biontech ve ABD merkezli Pfizer şirketinin birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının yan etkileri, aşı olmak isteyen ve aşı olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:15:00 -
BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Türkiye genelinde aşılama işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Hükümetin Biontech ile yaptığı anlaşmanın ardından ülke genelinde aşılama işlemleri 18 yaşını altına indir. mRNA aşı olarak bilinen BioNTech aşısının yan etkileri insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

1-Baş ağrısı
2-Eklem ağrıları
3-Kas ağrıları
4-Enjeksiyon bölgesinde ağrı
5-Yorgunluk
6-Üşüme
7-Ateş
8-Enjeksiyon bölgesinde şişlik
9-Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

10- enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay