BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?
Biontech, 2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Biontech ve ABD merkezli Pfizer şirketinin birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının yan etkileri, aşı olmak isteyen ve aşı olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?
Türkiye genelinde aşılama işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Hükümetin Biontech ile yaptığı anlaşmanın ardından ülke genelinde aşılama işlemleri 18 yaşını altına indir. mRNA aşı olarak bilinen BioNTech aşısının yan etkileri insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…
BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?
1-Baş ağrısı
2-Eklem ağrıları
3-Kas ağrıları
4-Enjeksiyon bölgesinde ağrı
5-Yorgunluk
6-Üşüme
7-Ateş
8-Enjeksiyon bölgesinde şişlik
9-Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.
10- enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı
Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.