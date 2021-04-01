BionTech aşısının koruyuculuk süresi belli oldu

Şirketlerden yapılan açıklamada aşının altı ay boyunca hastalığa karşı yüzde 91'in üzerinde koruma sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca aşının korkulan Güney Afrika varyantına karşı da tam koruma sağladığı gözlendi.

Şirketler çarşamba günü de 12 ve 15 yaş arası gönüllülerle yapılan küçük bir test çalışmasından da yüzde 100 başarı elde edildiğini açıklamıştı.

6 aydan fazla sürüyor

Pfizer tepe yöneticisi Albert Bourla bu sonuçların aşının etkinliğini ve güvenilirliğini gösterdiğini, Amerikan Gıda ve İlaç idaresine Biyolojik Lisans Başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Biyolojik lisans başvurusu halihazırda acil durum kullanım onayı olan aşının tam onay alması için yapılıyor.

Etkinlik oranı

46 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan denemede 927 Covid-19 vakası tespit edildi. Açıklamada "Denemedeki 927 semptomatik vakanın 850'sinin plasebo grubunda iken 77'sine gerçek BNT162b2 aşısı vurulmuştu. Bu da etkinlik oranını yüzde 91,3 olduğunu gösterdi," ifadelerine yer verildi.

Aşının güvenilirliği ile ilgili bir çalışma ise halihazırda 16 yaşından büyük 44 binden fazla gönüllü ile devam ederken en az 12 bin aşılanmış katılımcı ikinci doz aşıdan itibaren altı ay boyunca takip ediliyor.