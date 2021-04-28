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Korona Virüs BionTech aşısının 2. dozu ne zaman yapılacak? Alman aşısı 2. doz ne zaman vurulacak?
Korona Virüs

BionTech aşısının 2. dozu ne zaman yapılacak? Alman aşısı 2. doz ne zaman vurulacak?

BionTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar 2. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısının 2. dozunun ne kadar süre sonra vurulacağını duyurdu. Peki, BionTech aşısının 2. dozu ne zaman yapılacak? Alman aşısı 2. doz ne zaman vurulacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 19:24:00 -
BionTech aşısının 2. dozu ne zaman yapılacak? Alman aşısı 2. doz ne zaman vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının 2. dozlarında erteleme yapılacağını bildirdi. Peki, Alman aşısı 2. doz aşılaması ne zaman olacak?

BionTech aşısının 2. dozu ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının 2. dozlarında erteleme yapılacağını bildirdi. Koca, Haziran ayında 30 milyon doz BionTech aşısının yurda gireceğini belirterek; "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Bakan Koca, Haziran ayında 30 milyon doz BionTech aşısı geleceğini ve zor dönemin ardından aşı bolluğu yaşanacağını söyledi.

Bakan Koca, "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı. İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek. Bu aşı ülkemizde de üretilecektir" dedi.

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