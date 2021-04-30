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Korona Virüs Biontech aşısında ikinci dozda 6-8 hafta, doğru tercih!
Korona Virüs

Biontech aşısında ikinci dozda 6-8 hafta, doğru tercih!

Pandemi sürecinin başarılı yönetilmesinin mimarlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘Biontech aşısının iki dozunun uygulanma sürenin 6-8 hafta olmasına karar verilmiştir” sözlerini bağlamından kopartanlar kirli bir manipülasyona imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:58:00 -
Biontech aşısında ikinci dozda 6-8 hafta, doğru tercih!

 Harun Sekmen  İstanbul 

Pandemi sürecinin başarılı yönetilmesinin mimarlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘Biontech aşısının iki dozunun uygulanma sürenin 6-8 hafta olmasına karar verilmiştir” sözlerini bağlamından kopartanlar kirli bir manipülasyona imza attı. Süper güç olarak nitelendirilen devletleri bile geride bırakarak dünyanın en fazla aşı yapan 7. ülkesi olan Türkiye’nin yeni aşı planlamasını, ‘tedarik edemediler’, ‘ellerine yüzlerine bulaştırdılar’ diyerek algı yürütenlerin dünyadan da haberleri olmadığı ortaya çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve Kanada olmak üzere birçok Batılı devlet, ikinci doz aşıyı 2 ay hatta yer yer 3 ay arayla uyguladı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Dairesi, Alman Aşı Komisyonu da Biontech aşısının 60 gün arayla vurulabileceği yönünde görüş bildirdi.

24 saatte; 339 vefat 37 bin 674 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye’de dün 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714’e yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
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