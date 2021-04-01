BioNTech aşısında flaş gelişme! Dünyaya ilan etti
Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfize aşısının yeni etkinlik oranının yüzde 91,3 olduğu açıklandı.
Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.
Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre; aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı.
Aşının B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Kovid-19'a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi.
Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.