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Korona Virüs BioNTech aşısında flaş gelişme! Dünyaya ilan etti
Korona Virüs

BioNTech aşısında flaş gelişme! Dünyaya ilan etti

Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfize aşısının yeni etkinlik oranının yüzde 91,3 olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:12:00 -
BioNTech aşısında flaş gelişme! Dünyaya ilan etti

Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.

Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre; aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı.

Aşının B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Kovid-19'a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi.

Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

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