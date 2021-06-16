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Korona Virüs BioNTech aşısı yan etkisi var mıdır?
Korona Virüs

BioNTech aşısı yan etkisi var mıdır?

Bakan Koca İşçi ve Memurların tamamı için aşı randevusunun başladığını açıklaması üzerine aşı ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Peki, BioNTech aşısı olunduktan sonra yan etki gösteriyor mu? BioNTech aşısı yan etkisi var mıdır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-16 00:14:00 -
BioNTech aşısı yan etkisi var mıdır?

Biontech aşısı yan etkileri nedir? Biontech aşısı olanlar neye dikkat etmeli, banyo ve duş yapabilir mi? gibi sorular aşılama sürecinde merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada SGK'ya kayıtlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği müjdesini duyurmasının ardından vatandaşlar MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturmaya başladı. Peki, biontech aşısı yan etkisi var mı?

BioNTech aşısı yan etkisi var mıdır?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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