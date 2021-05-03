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Korona Virüs BioNTech aşısı ne zaman gelecek?
Korona Virüs

BioNTech aşısı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika BioNTech aşı açıklaması geldi. BioNTech 2. doz aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı ne zaman gelecek? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:15:00 -
BioNTech aşısı ne zaman gelecek?

Aşı tedarikinde yeni takvim! Sağlık Bakanı Koca tek tek sayarak açıkladı. İlk doz aşısını Biontech aşısı olan vatandaşlar 2. dozu ne zaman yapılacağını merak ediyor. Biontech aşısının tedariği hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Peki, BioNTech aşısı ne zaman gelecek?

BioNTech aşısı ne zaman gelecek?

BioNTech aşısı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar geldi. 

Aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların da toplantıda ele alındığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hem miktar, hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun Acil Kullanım Onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek."

Kısıtlamalar ile vaka sayılarında önemli bir düşüş başladığını anımsatan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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