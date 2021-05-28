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Korona Virüs Biontech aşısı ne kadar koruyor? Biontech aşısı koruyuculuk oranı
Korona Virüs

Biontech aşısı ne kadar koruyor? Biontech aşısı koruyuculuk oranı

Türkiye’de koronavirüs aşılarından Pfizer firmasının geliştirdiği Biontech aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Aşı olacak olan vatandaşlar Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısı ile Biontech aşısı arasında tercihte bulunabiliyor. Vatandaşlar Biontech aşısının ne kadar koruyucu olduğunu merak ediyor. Peki, Biontech aşısı ne kadar koruyor? Biontech aşısı koruyuculuk oranı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:06:00 -
Biontech aşısı ne kadar koruyor? Biontech aşısı koruyuculuk oranı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech aşısı ülkemizde aşı sırası gelen vatandaşlara uygulanıyor. Biontech aşısını tercih etmeden önce vatandaşlar Biontech aşısının ne kadar koruduğunu araştırıyor. Peki, Biontech aşısı ne kadar koruyor?

Biontech aşısı ne kadar koruyor?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı daha önce yaptığı açıklamalarda aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatmıştı. Savaşçı, “Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” dedi.

 

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