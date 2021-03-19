Bir sene boyunca ülkemizde koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor. Uzun bir müddet pandemi sürdüğü için dünya çapında pek çok olumsuzluklar yaşandı. Bu sürecin sonlanması için aşı çalışmaları yapılıyor. Ülkemizdeki aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. BioNTech aşısının Faz-3 çalışması bitti. Peki BioNTech aşısı ne kadar etkili? Türkiye’de kaç kişiye BioNTech aşısı yapıldı?

Bu ay ülkemizde 4,5 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Faz-3 çalışmaları kapsamında ülkemizde 500 kişiye BioNTech aşısı yapıldı.

BioNTech aşısı yüzde 94,5 etkili

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, BioNTech aşısına dair açıklama yaptı. Akova, "Türkiye'deki gönüller Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.