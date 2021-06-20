BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları belli olacak
mRNA tabanlı BioNTech ve Moderna aşısının kısırlık yaptığına dair iddialar çürütüldü. ABD'de yapılan araştırmada, çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde azalma yerine artış tespit edildi.
ABD'de, mRNA tabanlı Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Söz konusu araştırmayla "Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?" tartışmasına son nokta konuldu. Bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında ve kalitesinde azalma görülmedi.
Tam tersine, çift doz aşıdan sonra sperm sayısında ve kalitesinde artış belirlendi. Yani aşının kısırlık yapmadığı gibi bu konuda olumlu etkisi olduğu da belgelendi.