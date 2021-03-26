Biontech aşısı kimlere yapılacak? Alman aşısı hangi gruba yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi" dedi. Peki, gelen Biontech aşısı kimlere uygulanacak?

Biontech aşısı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Türkiye şimdiye kadar Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısını kullanıyordu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam yapılan aşı sayısı 14 milyon 131 bini aştı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 5 milyon 977 bin 550'ye ulaştı.

Pfizer BioNTech aşısı hangi ülkenin?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.