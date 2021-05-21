Bilim Kurulu; corona virüsü vaka sayısı, aşı tedarik ve aşılama süreci ile 1 Haziran sonrası izlenecek yol haritasını belirlemek için toplandı. Toplantının ardından BioNTech aşısı ne zaman gelecek? Türkiye ne kadar aşı alacak? soruları da yanıt buldu.

BioNTech aşıları Türkiye’ye ne zaman gelecek?

BioNTech aşısının mimarı olan Prof. Dr. Uğur Şahin’in de katıldığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının bugün 10 binin altına düştüğünü açıkladı. Uğur Şahin ise, Türkiye’ye toplamda 120 milyon doz aşı gönderileceğini duyurdu.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

– * Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

* 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

* Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ‘bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de ‘imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca ‘hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız

* Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik. Hindistan mutasyonuna karşı da aşımız yüzde 25-30 oranında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Onu gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.