Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, randevu, tahlil ve test sonuçlarına kadar, birçok sağlık uygulamasına e-nabız platformu üzerinden ulaşılabiliyor. BioNTech 2. doz yeni aşı randevusu ne zaman alınmalıdır? MHRS ve e-nabız Biontech 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınıyor?

BioNTech 2. doz yeni aşı randevusu ne zaman alınıyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ve aşılama öncesinde imzalanması istenen formda, Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı konusuyla ilgili bilgi de bulunuyor. Peki, Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman alınmalı?

İşte, Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı konusuyla ilgili detaylar;

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.