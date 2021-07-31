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Korona Virüs BioNTech 2. doz aşısı yan etkileri neler?
Korona Virüs

BioNTech 2. doz aşısı yan etkileri neler?

Ülkemizde Sinovac ve Pfizer Biontech aşılarını uygulanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar BioNTech 2. Doz aşısının yan etkilerini merak ediyor. Peki, BioNTech 2. doz aşısı yan etkileri neler?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:04:00 -
BioNTech 2. doz aşısı yan etkileri neler?

Devletin, Biontech ile yaptığı anlaşmanın ardından ülke genelinde aşılama işlemleri 18 yaşını altına indi. mRNA aşı olarak bilinen BioNTech aşısının yan etkileri insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

BioNTech 2. doz aşısı yan etkileri neler?

Koronavirüs aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Yapılan aşılamada aşağıdaki yan etkiler görülmüştür.

1-Baş ağrısı                                      
2-Eklem ağrıları
3-Kas ağrıları
4-Enjeksiyon bölgesinde ağrı
5-Yorgunluk
6-Üşüme
7-Ateş
8-Enjeksiyon bölgesinde şişlik
9-Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

10- enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

 

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