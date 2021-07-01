Biontech 2. doz aşı ne kadar arayla yapılacak? 1. doz aşısını yaptıranlar ikinci doz aşıyı ne zaman yaptıracak?

Bilim Kurulu Toplantısı ardından ulusa seslenen Sağlık bakanı Fahrettin Koca binlerce korona geçirmiş vatandaşın beklediği ne zaman aşı olacağına ilişkin bilgiyi paylaştı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi: "Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Biontech 2. doz aşı ne kadar arayla yapılacak?

Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Aziz vatandaşlarım, Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle hiç ilgisinin olmadığını üzülerek izliyoruz. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye’nin aşıya ulaştığını iddia etmek en hafif ifade ile emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden bu devletin kurumlarıdır. Üretilmiş ve güvenilirliğini ispat etmiş her aşı ile ilgilendik ve yakından takip ederek en uygun şartlar ve doğru koşullarla ülkemize getirmeye gayret ettik."