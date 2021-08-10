BioNTech 1.doz aşısının yan etkileri nelerdir? BioNTech aşısının yan etkileri kaç gün sürer?

Türkiye genelinde aşılama işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Hükümetin Biontech ile yaptığı anlaşmanın ardından ülke genelinde aşılama işlemleri 18 yaşını altına indi. Erzurum il sağlık müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi’nde nisan-ağutos aylarında yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi. Bedir” Bu dönemde yoğun bakımda yatan 589 hasta üzerinde yaptığımız incelemede şunu gördük. Bu hastalarımızın yüzde 90’ından fazlası, sayı olarak da yaklaşık 460’ı hiç aşı olmamış. 100’e yakını da sadece birinci dozu aşıyı yaptırmış. Her ikisi de aşısız sayılır. Diyebiliriz ki servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95’i, hiç aşı yaptırmamış ya da bir doz yaptırmış kişiler.” Açıklamasında bulundu. Bedir’in açıklamasından sonra BioNTech aşısını yaptıracak kişiler” BioNTech 1.doz aşısının yan etkileri nelerdir ve yan etkileri kaç gün sürer?” Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin devamı…

BioNTech 1.doz aşısının yan etkileri nelerdir?

1-Baş ağrısı

2-Eklem ağrıları

3-Kas ağrıları

4-Enjeksiyon bölgesinde ağrı

5-Yorgunluk

6-Üşüme

7-Ateş

8-Enjeksiyon bölgesinde şişlik

9-Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

BioNTech aşısının yan etkileri kaç gün sürer?

Aşıyla ilgili olarak Doç. Dr. Savaşçı “BioNTech aşısında biraz daha fazla yan etki görülüyor; ama kişi 2 gün üzerinde şikayetleri giderek artıyorsa ateş, halsizlik, eklem ağrıları daha belirgin oluyorsa koku, tat kaybı, sırt, göğüs ağrısı, ishal herhangi birisi bu tabloya ekleniyorsa o zaman mutlaka PCR testi yaptırması gerekiyor" ifadesini kullandı.