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Binyamin Netenyahu Sisi'ye övgüler yağdırdı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır'ın "Ortadoğu'daki rolü ve terörle mücadele çabalarını" takdir etti

27 Eylül 2018 Perşembe 14:36
Binyamin Netenyahu Sisi'ye övgüler yağdırdı

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Netanyahu'nun ofisine dayandırılan haberde, Gazze'deki durum ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede Netanyahu'nun, "Mısır'ın, Ortadoğu'daki önemli rolünü, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve terörle mücadele çabalarını takdir ettiği" aktarıldı. 

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Sisi ve Netanyahu'nun barış sürecini canlandırma yollarını görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Sisi'nin "iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesinin kapsamlı ve adil çözümüne ulaşılması için Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığı" kaydedildi.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberlerde, Netanyahu ve Sisi'nin Gazze'de uzun vadeli ateşkes konusunu ele almak üzere mayıs ayında "gizli" görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

İkilinin, söz konusu görüşmede, Gazze'deki durum, esir askerler, altyapı çalışmalarının artırılması için tedbir alınması, ateşkes, Filistin hükümetinin Gazze'de yönetimi ele alması, ablukanın büyük oranda hafifletilmesi ve "yüzyılın anlaşması" konularını görüştüğü ileri sürülmüştü. Mısır ya da İsrail makamlarından bu iddialarla ilgili açıklama yapılmamıştı.


Sisi ve Netanyahu, daha önce bir kez Eylül 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:36
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