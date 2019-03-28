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"Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi üstünlükçüsüdür"

Yahudi Profesör Norman Finkelstein: - "Binyamin Netanyahu, zararlı, ırkçı ve Yahudi üstünlükçüsüdür. Bu zararlı, ırkçı ve Yahudi üstünlükçü özellikleri de tamamen İsrail halkını temsil ediyor" - "(Natenyahu) Hakkında, onu her an iktidardan düşürecek denilen ama bir türlü de düşürmeyen skandallar olmasına rağmen, onu tekrar tekrar seçmelerinin nedeni ise Netanyahu'da kendilerini görüyorlar. Onun zihniyetine oy veriyorlar"

28 Mart 2019 Perşembe 03:01
"Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi üstünlükçüsüdür"

WASHINGTON (AA) - ABD'de yaşayan ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yahudi ırkçısı, zararlı bir siyasetçi olduğunu ve İsrail halkının zihniyetini yansıttığını söyledi.

Amerikalı komedyen ve siyaset yorumcusu Jimmy Dore'un programına katılan Prof. Dr. Finkelstein, "Binyamin Netanyahu, zararlı, ırkçı ve Yahudi üstünlükçüsüdür. Bu zararlı, ırkçı ve Yahudi üstünlükçü özellikleri de tamamen İsrail halkını temsil ediyor." diye konuştu.

İsrail halkının Netanyahu'ya verdiği desteğe değinen Finkelstein, şöyle konuştu:

"Hakkında, onu her an iktidardan düşürecek denilen ama bir türlü de düşürmeyen skandallar olmasına rağmen onu tekrar tekrar seçmelerinin nedeni, Netanyahu'da kendilerini görmeleridir. Onun zihniyetine oy veriyorlar. Zihniyet diyorum, değer demiyorum. Çünkü, Netanyahu'nun bir değere sahip olduğunu düşünmüyorlar. Onun Arapları ve Müslümanları küçük görmesini seviyorlar."

Norman Finkelstein, politik doğruculuk adına genellemelerden çekinmeyeceğini belirterek, Netanyahu'daki ayrımcı zihniyetin İsrail halkında da mevcut olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun arasının iyi olduğunu belirten Finkelstein, iki liderin birbirine yakınlığının benzerliklerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Finkelstein, "İkisi de duvarları seviyor. Trump Meksikalıları dışarda bırakmak için güney sınırımızda bir duvar inşa etmek isterken, Netanyahu da Arapları dışarda bırakmak için duvar örüyor. İkisi de siyahlardan nefret ediyor." dedi.

Binyamin Natenyahu'nun, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya, İran'a yönelik ABD politikasının nasıl olması konusunda ders vermeye kalkıştığını belirten Finkelstein, İsrail Başbakanının bu cüreti Amerika'nın herhangi bir "beyaz başkanına" gösteremeyeceğini ifade etti.

Norman Finkelstein, Natenyahu'nun hayatının büyük bir bölümünü ABD'de geçirdiğini ve yaşadığı bölgelerde siyahilerden nefret ettiğini anlatarak, "Bu değer değil, bir zihniyettir. Buna farklı isimler verilebilir, bazıları buna Nazi zihniyeti diyor başkaları faşist zihniyet diyor, daha başkaları da beyaz ırkçı zihniyeti diyor." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 03:01
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Netanyahu
  4. Norman Finkelstein
  5. Trump

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