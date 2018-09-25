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Binyamin Netanyahu: Bölgedeki tehlikeyi artırır

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı -Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Beşşar Esed rejimine S-300 verme kararına ilişkin 'Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır' açıklamasını yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 09:37
Binyamin Netanyahu: Bölgedeki tehlikeyi artırır

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu  ve Putin yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefonda görüştü.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e 17 Eylül'de Suriye'de vurulan Rus askeri uçağında hayatını kaybeden 15 Rus askeri için tekrar başsağlığı diledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, İsrail ordusu tarafından yürütülen ve sonuçları geçen hafta Rus yetkililerle paylaşılan rapora olan güvenini dile getirerek, söz konusu uçağın vurulmasından Esed rejiminin sorumlu olduğunu yeniledi.

"BÖLGEDEKİ TEHLİKEYİ ARTIRIR"

Başbakanlığın açıklamasında, Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye'ye S-300  verme kararına dair de "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır." dediği aktarıldı.

"RUSYA-İSRAİL DİYALOĞU DEVAM EDECEK"

Açıklamada ayrıca Netanyahu ve Putin'in iki ülke orduları arasındaki  diyaloğun devam etmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

RUS BAKAN DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini  belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300  hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise uçağın rejime ait hava savunma sistemi tarafından  vurulduğu ve uçağın düşürülmesinde sorumluluklarının olmadığını açıklamıştı.

Uçağın vurulmasından kısa bir süre sonra geçen salı Netanyahu ve Putin  telefonda görüşmüş, görüşmeden sonra İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom  Norkin ve beraberindeki heyet, İl-20 uçağı hadisesine ilişkin, Rusya'yı ikna  etmek için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:37
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