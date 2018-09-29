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Binyamin Netanyahu, BM kürsüsünden İran'ı suçladı

2012 yılındaki 67’nci BM Genel Kurulunda İran’ın nükleer silah yaptığını iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün yine Tahran yönetimini hedef aldı

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:10
Binyamin Netanyahu, BM kürsüsünden İran'ı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 6 yıl sonra yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) İran’ı hedef aldı. Konuşmasının büyük bölümünde, 2015’te İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya ayıran Netanyahu, söz konusu anlaşmanın temel bir “yalana” dayandığını iddia etti. Tahran’da nükleer malzeme “gizlenen” yeni bir depo tespit ettiklerini ileri süren Netanyahu, söz konusu depoya ait uydudan çekilmiş fotoğrafları Genel Kurula gösterdi. Bu depoya ait bilgileri ilk defa kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Netanyahu, bu yere ait bilgileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve bazı istihbarat servislerine ilettiklerini belirtti. Netanyahu, nisan ayında İran’ın nükleer arşivine ait olduğunu iddia edilen belgeleri ortaya çıkardıklarını hatırlatarak, UAEA’nın bu konuda harekete geçmediğini belirterek kurumu eleştirdi. Ancak Netanyahu’nun ele geçirdiğini açıkladığı belgelerin gizli olmadığı ve nükleer silah geliştirdiğine dair hiçbir delil olmadığı ortaya çıkmıştı. Netanyahu, 2012 yılındaki 67’nci BMGK’da da elindeki çizimlerle İran’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

TAHRAN REDDETTİ
Netanyahu’ya cevabı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif verdi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun konuşmasını “gösteri” diye niteledi ve “Hiçbir sanat gösterisi, İsrail’in bölgemizde atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail’in yasa dışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası müfettişlerin incelemesine açmasının zamanı geldi” dedi.

LÜBNAN’I DA SUÇLADI
Öte yandan İsrail ordusu ise, Hizbullah’ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta üç tesis kurmayı amaçladığını iddia etti. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınında olduğu öne sürülen söz konusu tesislere ilişkin olduğu savunulan uydu fotoğrafları da paylaşıldı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Bu, İran’ın bölgeye yaptığı askeri yığınağın ve İran’ın olumsuz etkisinin bir göstergesidir” ifadesine yer verildi.  İsrail Başbakanı Netanyahu BMGK’de yaptığı konuşmada, Hizbullah’ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına değindi. Netanyahu, “İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek” dedi. Lübnan basını Netanyahu’nun sözlerini,  “İsrail, Beyrut’u vurmaya mı hazırlanıyor?” şeklinde verdi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:10
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