Binmek 40 inmek 20 dakika! Metrobüs'te izdiham
Sabah saatlerinde yolu Yenibosna Metrobüs durağına düşen İstanbullular adeta kâbusu yaşadı. Yaşanan izdiham nedeniyle neredeyse adım atmak imkansızlaştı.01 Ekim 2018 Pazartesi 09:07
Bu sabah saatlerinde Yenibosna Metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı izdiham yaşandı. İş yerlerine ve okullarına yetişmek isteyen yüzlerce kişi adım atmanın bile neredeyse imkansız olduğu gişe önlerine ve merdivenlerde mahsur kaldı.
İzdihama neyin sebep olduğu henüz belirlenemezken yoğunluğun halen devam ettiği bilgisi geldi.
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