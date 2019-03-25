Yazılım hatası Frankfurt’ta uçuşları durdurdu
Alman Hava Kontrolü'nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle 35 uçuş iptal edildi. 10 bine yakın yolcu bu durumdan etkilendi.25 Mart 2019 Pazartesi 15:18
Alman Hava Kontrolü'nün(DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı’nda 22'si Lufthansa'ya olmak üzere 35 uçuş iptal edildi. İptallerden 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı.
Frankfurt Havaalanı işletmecisi Fraport, DFS'de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı.
Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti.
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