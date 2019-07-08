Binlerce yıllık Yörük gelenekleri yeniden canlandırıldı

Mudanya Belediyesi’nin Mirzaoba Mahallesi’nde geleneksel hale getirdiği Yörük Türkmen Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Mudanya’nın kültürel değerlerini yaşatma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, Mirzaoba Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen Yörük Türkmen Şenliği’ni bu yıl da coşkulu bir etkinlikle gerçekleştirdi. Bu yıl 12.’si düzenlenen şenlik, mahalle meydanında yüzlerce kişiyi buluşturdu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklere Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Başkan Yardımcıları Sevinç Şenşekerci ile Nisa Kartaltepe, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay, Mirzaoba Yörük Türkmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin İşler, köyün ilk öğretmeni Sait Alper, mahalle sakinleri ile Mudanyalılar katıldı. Tarihi Mudanya Bandosu’nun konserleriyle devam eden etkinliklerde, temsili olarak sahnelenen kına gecesi, damat tıraşı izleyicilerden ilgi gördü.

Etkinlik sonunda sanatçı Emel Örgün ve ekibi, Yörük türkülerini seslendirerek şenliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Mirzaoba Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, çok kültürlü bir yapıya sahip olan Mudanya’nın değerlerini yaşatan Başkan Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Belediyesi’ne teşekkür etti. Göreve geldiğinde Mudanya’yı sahip olduğu tüm değerleriyle geleceğe taşıma sözü verdiğini hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Her mahallemizin değerlerini ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Tarihimize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, hemşerilerimle birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.