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Binlerce yıllık tapınağın duvarlarındaki çirkin yazılar tepki çekti

Aydın’ın Didim ilçesinde, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağının taşlarına spreyle yazılan yazılar pes dedirtti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:07
Binlerce yıllık tapınağın duvarlarındaki çirkin yazılar tepki çekti

Aydın’ın Didim ilçesinde, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağının taşlarına spreyle yazılan yazılar pes dedirtti. Yazıların tepki görmesinin ardından Didim Kültür Mirası Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Milet Müze Müdürlüğü ile Alman kazı ekibiyle görüştüklerini ve yazıların silineceğini dile getirdi.


Didim’de özdeşleşen ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Tarihi Apollon Tapınağını saran tarihi taşlara spreyle yazılan yazılar bu kadarı da olmaz dedirtti. MÖ 7.yy’da yapılan bilim ve kehanet merkezi olan bilinen Apollon Tapınağı görkemli ihtişamıyla yüzyıllardır dimdik ayakta dururken tarihi yapıya yönelik bu duyarsız davranışlar tepki çekti.


Hisar mahallesinde bulunan Tapınağın arka kısmındaki bölgede, taşların üzerinde çeşitli renklerde sprey boyayla yazıların halen durduğu görülürken, mahalle sakinleri ve turistlerin bu tür görüntülerin bir an önce temizlenerek, gereken bakım ve özenin gösterilmesi konusunda yetkililerin harekete geçmesini istedi.


1. derecede sit alanı olmasından dolayı bölgede herhangi bir çalışma yapılmazken, yazıların silinmesi noktasında Didim Kültür Mirasını Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk adım attıklarını söyledi. Şentürk, “Antik dünyanın en önemli tapınağındayız. Tapınağın çevresi arkeolojik sit alanı; bu bölgede geceleri çocuk ve kendini bilmez gençler sprey boyayla boyadılar. Milet Müze ile Kazı heyetiyle görüşeceğiz ve bu yazılar birkaç gün içerisinde silinecek. Yapılmasa iyiydi ama çocuklar yaptı. Birkaç içerisinde bunlar temizlenecek.Tapınağın her yeri korunması gerekiyor. Geçmişte bu bölgede gece bekçileri vardı ama sonraki yıllarda bu sistem kalktı. Didim’de şu an görev yapan bekçilerde var ve şu an burada İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlığın hassasiyet gösteripburaya bekçi ataması lazım ve bunların dışarısında devriye atması lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:07
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