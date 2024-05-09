Binlerce yahudi Tel Aviv'de sokağa döküldü!

İsrail ve Filistinlilerin bir araya geldiği "Beraber Duruyoruz" isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla binlerce yahudi, Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Refah'takiler de İsrail'dekiler de çocuk", "Çocukların ölümüne yeter", "Anlaşma hemen", "Esirleri evine getirin", "Hemen şimdi", "Sadece barışla güvenlik gelir", "Yarım yıllık cehennem artık bitsin" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Kurulan sahnede Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunu kaybetme korkusuyla ateşkese yanaşmamakla suçladı.

Esir yakınlarıyla polis arasında arbede!

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri ise akşam saatlerinde, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplandı.

Yüzlerce kişilik İsrailli grup, "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", yazılı pankart taşıdı.

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İsrail polisi, Menachem Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı. İsrailli esir yakınları, Begin Caddesi'nden Kaplan Caddesi'ne doğru yürüdüğünde polis engeliyle karşılaştı. İsrail polisi ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler Kaplan Caddesi'ni bir süre tek yönlü trafiğe kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu.