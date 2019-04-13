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Binlerce tohum Salihli’de takas edildi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte çiftçiler kendi yetiştirdikleri yerli ürünlerin tohumlarını takas ederek gelecek nesillere taşınmasını sağladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:37
Binlerce tohum Salihli’de takas edildi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte çiftçiler kendi yetiştirdikleri yerli ürünlerin tohumlarını takas ederek gelecek nesillere taşınmasını sağladı.


Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi’nde Salihli Belediyesi ve Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma (GEMA) Vakfı tarafından 3. Yerli Tohum ve Takas Şenliği yapıldı. Para geçmeyen şenlikte binlerce yerli tohum takas edildi. Şenlikte üreticiler stant açarak, yerel ürünleri satışa çıkarırken şenliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz de katıldı.


Yerli tohum ve takas şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ifade eden GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, vakıf olarak seralarda 100 çeşit yerel tohum ektiklerini söyledi. Kilimcigöldelioğlu "Bizim kadar Türkiye’de yerel tohum eken kimse yok. Şimdi seralarda ürettiğimiz fideleri arazilere ekip, bu ürünlerin takibini yapıp, elde ettiğimiz ürün takibi ile beraber çiftçimize tohum olarak dağıtacağız. Çünkü biz vakıf olarak yerel tohumların gelişmesi çaba gösteriyoruz" diye konuştu.


Yerel tohumların çok önemli noktalar olduğunu vurgu yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk "Yerel tohumlar nesilden nesle taşınıp bugüne gelmiş, bundan sonra da geleceğe taşınacaktır. Çünkü yerel tohumlar bizim çok önemli üretim materyallerimizdir. Ata tohumlarımızı bakanlığımız da önemsemektedir" dedi.


Bölge topraklarının çok verimli olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye olarak tarımın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini, ilçede tarımın gelişmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerli tohum ve takas şenliğine belediye olarak her yıl destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kayda "Atalarımızın yetiştirdiği tohumların arazilerimizde can bulması bizim için çok önemlidir. Biz de belediye olarak karakılçık buğdayını ekip yerel tohumun gelişmesine öncülük ediyoruz" dedi.


Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak Yerli Tohum ve Takas Şenliği’nde olmaktan mutlu olduğunu belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz "Kendimizin tohumları fide haline getirip, tarlada ürüne dönüştürülmesini hepimiz çok özlüyoruz. Çünkü bu coğrafya ve topraklarda, kendi emeğimiz ve çabamızla, yüzyıllardır bu topraklarda yetiştirilmiş o tohumun tadı, meyvenin ve sebzenin lezzeti bir başkadır. Anadolu böyle bir coğrafyadır ki her şeyimiz güzel. Yeter ki biz kendi değerlerimize, kültürümüze, tohumumuza sahip çıkalım. Bundan daha kıymetli bir şey yok" dedi.


Şenlikte ayrıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Akgün ve Kıbrıs Karşıyaka Merkez İlkokulu Okul Müdürü Yıldız Kul da birer konuşma yaparken, şenlikte öğrencilerin halk oyunları gösterimi yer aldı.


Yerli Tohum ve Takas Şenliğine Manisa Valisi Ahmet Deniz’in yanı sıra Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç katıldı. Protokol üyeleri etkinlikte ayrıca stantları gezerek tohumlar hakkında bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:37
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