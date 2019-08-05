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Binlerce taksiciyi ilgilendiren havalimanı genelgesi için iptal başvurusu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Ulaştırma Bakanlığı genelgesi ile havalimanlarına kayıtlı olanların dışındaki taksilerin havalimanlarından yolcu almaları yasaklandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:12
Binlerce taksiciyi ilgilendiren havalimanı genelgesi için iptal başvurusu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Ulaştırma Bakanlığı genelgesi ile havalimanlarına kayıtlı olanların dışındaki taksilerin havalimanlarından yolcu almaları yasaklandı. İptali için yargıya gittik. Bu gerçeğe rağmen, uygulama İzmir’e mahsusmuş gibi gösterilerek odamıza ve şahsıma yönelik kasıtlı algı operasyonu yürütülüyor" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, 17 Aralık 2018 tarihli genelge yayınlamıştı. Genelgeyle, havalimanlarına kayıtlı olanların dışındaki taksilerin havalimanlarından yolcu taşıması yasaklandı. Havalimanlarına yolcu götüren taksilerin boş dönmesini de beraberinde getiren uygulama, bin 2 TL para ve 15 gün trafikten men cezasını da kapsıyor.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, konuya ilişkin açıklama yaptı. Anık, yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak genelgenin iptali için Danıştay’da dava açtıklarına işaret etti.


Anık, İzmir’de bazı kişilerin kasıtlı ve sistematik olarak hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de şahsına yönelik algı operasyonu yürüttüğünü öne sürdü. Celil Anık şunları söyledi:


"Bu uygulama sadece İzmir’e yönelikmiş gibi gösterilip beni sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapılıyor, kamuoyu yanıltılıyor. Oysa söz konusu genelge Türkiye’nin tamamını kapsıyor ve sadece taksileri de içermiyor. Kayıt dışı taşıma yapan malum küresel firma başta olmak üzere yetkisi ve izni olmamasına rağmen havalimanlarından yolcu alan servis araçlarının engellenmesi hedefleniyor. Taksiler de bu kapsama alındığı için yargıya gittik, iptalini istedik. Buna rağmen bilgi kirliliği ile gerçekler saptırılıyor. Taksi müşterilerinden ve esnafımızdan kötü niyetli bu kişiler ile yorumlarına itibar edilmemesini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:12
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