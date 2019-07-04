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Binlerce sporcu yaz okullarında buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri,yeteneklerini sergileyebilmeleri, tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Binlerce sporcu yaz okullarında buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri,yeteneklerini sergileyebilmeleri, tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi devam ediyor.


Spor faaliyetlerini tabana yaymak ve tüm yaş gruplarına nitelikli şartlarda spor yapabilme imkanları sunabilmek adına çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yaz spor okullarında çalışmalar 7 farklı branşta 10 binin üzerinde sporcunun katılımıyla sürdürülüyor. Yaz döneminde 4 farklı tesiste 800’ün üzerinde futbol tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen yaz futbol spor okullarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik adamlardan eğitim süreci ile ilgili bilgiler aldı. Meşin yuvarlığın başında yıldız futbolcu adaylarının heyecanını paylaşan Başkan Fadıloğlu, akdemi ve spor kulübü altyapısında müsabık olarak mücadele eden sporcularla da ilgilenmeyi ihmal etmedi.


“Yaz spor okullarına çocuklarımız ve gençlerimiz büyük ilgi gösterdi”


Spor okulu faaliyetlerini yıl boyunca sürdürdüklerini ancak yaz döneminde okulların tatil olması nedeniyle çok daha fazla sayıda alternatif içeren seans sayısıyla 7 farklı branşta on binin üzerinde sporcuyu tesislerinde misafir ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,Gazikent Futbol Akademisinde gerçekleştirilen yaz dönemi çalışmalarını yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


“Spor okulu çalışmalarını yıl geneline yaymaya gayret ediyoruz. Amacımız, kazanılan spor yapma alışkanlığının yaşam boyunca devam ettirilmesi. Okulların tatile girmesi ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz yaz spor okullarına büyük ilgi gösterdi. Şu anda 7 farklı branşta 10 binin üzerinde sporcu öğrenci eğitim görüyor. Futbol branşı özelinde 4 farklı tesiste 800 sporcuyu yeşil saha ile buluşturduk. Eğitim programı içerisinde oyun ve hareket eğitimi temelli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Spor okullarında eğitim gören futbolcularımız içerisinde yapılan seçme ve tarama çalışmaları neticesinde öğrencilerimiz önce akademi sürecine daha sonra müsabık takımların çalışmalarına katılma imkanı elde ediyorlar. Sağ olsunlar değerli velilerimizin de her zaman olduğu gibi sürece çok önemli ve değerli katkıları var. Ben, tüm velilerimize hassaten bizlere olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza sağlıklı, zinde ve mutlu bir yaz dönemi diliyorum. Onların yetişmesinde büyük emekleri olan değerli antrenör arkadaşlarımıza ise teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
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